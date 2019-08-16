Экс-посол в Японии объяснил тупик в переговорах с Токио по Курилам
Заведующий кафедры дипломатии МГИМО рассказал в эфире НСН, почему глава МИД РФ заговорил о передаче Японии двух остров Курильской гряды.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос Курильских островов. Он заявил, что Россия, будучи преемником СССР, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе Совместную советско-японскую декларацию 1956 года о прекращении войны между двумя государствами. «Исходя из доброжелательного отношения к Японии… Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — отметил Лавров. Министр добавил, что пока все проблемы возникают из-за нежелания японских коллег признать итоги Второй мировой.
Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов рассказал в эфире НСН, почему несмотря на заявленную и ранее позицию России переговоры с Токио застопорились (слушайте аудио).
«Нужно, чтобы Япония признала итоги Второй мировой войны, что эти острова законно принадлежат России, и только в этом случае можно рассчитывать на то, что какой-то сдвиг будет. Есть две причины, по которым переговоры не движутся. Это то, что Япония считает, что эти острова незаконно захвачены Советским Союзом, и второе, это то, что надо как-то решить вопрос по американским договорам безопасности. Вот и все. Два вопроса остаются, никто ничего не менял. Лавров так и сказал, что мирный договор, а по содержанию мирного договора идут переговоры, но они по этим двум причинам не движутся», — пояснил эксперт.
Добавим, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже пояснила слова министра Сергея Лаврова по поводу Курильских островов. «Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва», а МИД РФ в Facebook добавил, что «любые спекуляции в духе "Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
- Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке
- Стало известно, как изменился рацион россиян за 40 лет
- Россию назвали большей ядерной угрозой, чем КНДР
- Новости за ночь: Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет