Экс-посол в Японии объяснил тупик в переговорах с Токио по Курилам

«Нужно, чтобы Япония признала итоги Второй мировой войны, что эти острова законно принадлежат России, и только в этом случае можно рассчитывать на то, что какой-то сдвиг будет. Есть две причины, по которым переговоры не движутся. Это то, что Япония считает, что эти острова незаконно захвачены Советским Союзом, и второе, это то, что надо как-то решить вопрос по американским договорам безопасности. Вот и все. Два вопроса остаются, никто ничего не менял. Лавров так и сказал, что мирный договор, а по содержанию мирного договора идут переговоры, но они по этим двум причинам не движутся», — пояснил эксперт.

Добавим, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже пояснила слова министра Сергея Лаврова по поводу Курильских островов. «Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва», а МИД РФ в Facebook добавил, что «любые спекуляции в духе "Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией».

