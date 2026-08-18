Губернатор НАО: На спецоперацию уходят целыми семьями
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт заявила, что каждый десятый мужчина в регионе подписал контракт для участия в спецоперации.
Это произошло во время доклада президенту России Владимиру Путину. Глава региона связала это с «северным характером и северным духом». По ее словам, в некоторых случаях на фронт отправляются целыми семьями.
Гехт также отметила устойчивое финансовое положение регионального бюджета, которое позволяет расширять объем поддержки.
Ранее Путин упростил заключение контракта с армией для судимых граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Ростех» заявил о разработке мобильных электроподстанций на фоне атак БПЛА
- СМИ: В НАТО разработали план на случай войны с Россией
- Губернатор НАО: На спецоперацию уходят целыми семьями
- В Китае создали робота, способного разогнаться до 45 км в час
- Wildberries: Собрать ребенка в школу обойдется в 15 тыс. рублей
- Девять туристов из Севастополя пропали на Эльбрусе
- В Госдуме призвали не отменять концерт Канье Уэста в России
- Замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне
- Трамп раскрыл реакцию Ким Чен Ына на предложение о диалоге
- В Черном море атаковали греческий танкер с нефтью КТК