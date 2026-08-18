Губернатор НАО: На спецоперацию уходят целыми семьями

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт заявила, что каждый десятый мужчина в регионе подписал контракт для участия в спецоперации.

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Это произошло во время доклада президенту России Владимиру Путину. Глава региона связала это с «северным характером и северным духом». По ее словам, в некоторых случаях на фронт отправляются целыми семьями.

Гехт также отметила устойчивое финансовое положение регионального бюджета, которое позволяет расширять объем поддержки.

Ранее Путин упростил заключение контракта с армией для судимых граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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