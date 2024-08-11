В Росгвардии рассказали об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской области

13 человек получили ранения после падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске

В Воронежской области за ночь средства ПВО уничтожили более 15 дронов ВСУ

ЦБ может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции

Отсутствие завтрака приводит к синдрому хронической усталости у подростков

Российский теннисист Рублев в 1/4 турнира в Монреале переиграл первую ракетку мира итальянца Синнера