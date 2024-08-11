В Росгвардии рассказали об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской области

В Курской области во время проведения контртеррористической операции в Суджанском районе сотрудники СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по региону уничтожили танк Т-72, две бронемашины «Козак» и 12 человек из личного состава ВСУ. Об этом сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, уничтожить украинскую технику удалось в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотника.

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В Росгвардии также добавили, что позднее в лесополосе расчетом БПЛА было уничтожено еще до 20 украинских военных.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ в Курской области.

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Фото: rosguard.gov.ru
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