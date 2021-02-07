В РФПИ рассказали о планах по регистрации «Спутника V» за рубежом

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%. Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.

Мировые СМИ назвали российскую вакцину величайшим прорывом России в постсоветской истории и сравнили ее создание с достижениями страны в космической сфере.

