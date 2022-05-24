СМИ: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала предложение создать коалицию стран, целью которой будет разблокировка поставок украинского зерна, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатический источник.

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Собеседник издания пояснил, что британский министр «поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы».

Газета пишет, что для реализация этих мер, вероятно, потребуется согласие США. Также издание ссылается на неназванного чиновника, который не исключил, что необходимо будет и согласие России, иначе возрастёт риск возникновения инцидентов.

Ранее с предложением создать морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который заявил, что единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. По его мнению, также защитить корабли с зерном могут государства, которых затронет потенциальная потеря зерна, сообщает RT.

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Фото: twitter.com/EUNAVFOR_MED
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