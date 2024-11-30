В РФ упразднили положение о кадровом резерве МО на гражданской службе

Министр обороны России Андрей Белоусов издал указ об отмене положения о кадровом резерве на гражданской службе ведомства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

До этого в России упразднили четвертый пункт данного положения, по которому оно утверждалось правовым актом госоргана.

К тому же, согласно пункту 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», положение о кадровом резерве федерального госоргана, определяющее порядок формирования и работы с кадровым резервом, должно быть легализовано по указу президента России.

«Утратил актуальность»: Белоусов отменил кадровый резерв в МО

В пояснительной записке также говорится, что для выполнения нового приказа не потребуются допзатраты из федерального бюджета.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, включающий свыше 160 мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости
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