Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества

Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, содержащий более 160 мероприятий. Об этом сообщил глава военного ведомства республики Виктор Хренин, передает РИА Новости.

План был утвержден на заседании совместной белорусско-российской коллегии в Минске. Представители двух стран «сверили часы» по ряду вопросов, в том числе о противодействии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, работе региональной группировки войск, проведении совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Также коллегия обсудила перспективы военно-технического сотрудничества сторон и реализацию программ Союзного государства.

«Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам», — указал Хренин.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств, пишет RT.

