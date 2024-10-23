Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества
Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, содержащий более 160 мероприятий. Об этом сообщил глава военного ведомства республики Виктор Хренин, передает РИА Новости.
План был утвержден на заседании совместной белорусско-российской коллегии в Минске. Представители двух стран «сверили часы» по ряду вопросов, в том числе о противодействии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, работе региональной группировки войск, проведении совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Также коллегия обсудила перспективы военно-технического сотрудничества сторон и реализацию программ Союзного государства.
«Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам», — указал Хренин.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств, пишет RT.
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