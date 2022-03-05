В РФ подтвердили проведение третьего раунда переговоров с Украиной 7 марта

Член российской делегации на переговорах, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры могут пройти в ближайшие дни, в частности, 7 марта.

Также Слуцкий призвал не делать скорых выводов по информации о гибели одного из представителей украинской делегации Дениса Киреева. По его словам, эти сообщения могут быть недостоверными.





