В РФ подтвердили проведение третьего раунда переговоров с Украиной 7 марта
В России подтвердили проведение третьего раунда российско-украинских переговоров 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
Член российской делегации на переговорах, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры могут пройти в ближайшие дни, в частности, 7 марта.
Также Слуцкий призвал не делать скорых выводов по информации о гибели одного из представителей украинской делегации Дениса Киреева. По его словам, эти сообщения могут быть недостоверными.
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