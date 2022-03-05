В РФ подтвердили проведение третьего раунда переговоров с Украиной 7 марта

В России подтвердили проведение третьего раунда российско-украинских переговоров 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Член российской делегации на переговорах, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры могут пройти в ближайшие дни, в частности, 7 марта.

Также Слуцкий призвал не делать скорых выводов по информации о гибели одного из представителей украинской делегации Дениса Киреева. По его словам, эти сообщения могут быть недостоверными.



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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Украина
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