Глава ЕК: число беженцев с Украины превысило 1,2 млн человек
Число жителей Украины, покинувших страны после начала военных действий, превысило 1,2 млн человек. О таких цифрах заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
Жители страны начали покидать свои дома после начала военной операции РФ на территории Украины рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Ранее польская пограничная служба заявила, что более 787 тысяч украинских беженцев прибыли в Польшу с начала военной спецоперации.
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