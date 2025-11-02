В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой
Нападение мужчины с ножом в поезде в Хантингдоне в Великобритании является очередным провалом иммиграционной политики Лондона. Об этом в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его мнению, это ЧП показывает, что в Великобритании не хотят «признать ошибки и предотвратить будущие опасности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Великобритании в графстве Кембриджшир при нападении мужчины с ножом в поезде пострадали десять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Почти 20 рейсов задержано в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА
- Буксир загорелся в новороссийском порту «Кавказ»
- Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 283 украинских БПЛА
- В РФ официально учредили День сварщика
- В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна
- В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой
- На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе
- Правительство РФ выделило 430 млн рублей на жилье для инвалидов
- У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru