В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой

Нападение мужчины с ножом в поезде в Хантингдоне в Великобритании является очередным провалом иммиграционной политики Лондона. Об этом в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

СМИ: В Мексике при взрыве в магазине погибли 22 человека

По его мнению, это ЧП показывает, что в Великобритании не хотят «признать ошибки и предотвратить будущие опасности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Великобритании в графстве Кембриджшир при нападении мужчины с ножом в поезде пострадали десять человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиграцияВеликобританияНападениеПоездРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры