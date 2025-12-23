В Нидерландах машина врезалась в толпу во время светового шоу
Автомобиль наехал на толпу во время праздничного светового шоу в городе Нунспейт в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении органов полиции провинции Гелдерланд.
ЧП произошло около 18:45 (20:45 мск) в начале шоу. Машина наехала на зрителей, стоявших у трассы в ожидании проезда колонны сельскохозяйственной техники.
«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено», - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
За рулем авто находилась 56-летняя местная жительница, ее задержали. Женщина получила легкие травмы.
Всех пострадавших госпитализировали, на месте инцидента работают правоохранители.
Ранее авто наехало на толпу в городе Сент-Анна во Франции, пострадали по меньшей мере 19 человек, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над регионами России сбили 29 украинских дронов
- В Нидерландах машина врезалась в толпу во время светового шоу
- Патрушев: Фиксация цен на продукты может привести к их дефициту
- Зеленский: США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины
- Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о мошенничестве с поставками ВПК
- СМИ: Цены на запчасти для двигателей вырастут на 25%
- В России одобрили создание новой игорной зоны
- Генерал-майор ФСБ: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»
- СМИ: Приостановлена лицензия «Шанинки»
- СМИ: Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба по месту жительства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru