В Нидерландах машина врезалась в толпу во время светового шоу

Автомобиль наехал на толпу во время праздничного светового шоу в городе Нунспейт в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении органов полиции провинции Гелдерланд.

ЧП произошло около 18:45 (20:45 мск) в начале шоу. Машина наехала на зрителей, стоявших у трассы в ожидании проезда колонны сельскохозяйственной техники.

«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено», - говорится в сообщении полиции в соцсети X.

За рулем авто находилась 56-летняя местная жительница, ее задержали. Женщина получила легкие травмы.

Всех пострадавших госпитализировали, на месте инцидента работают правоохранители.

Ранее авто наехало на толпу в городе Сент-Анна во Франции, пострадали по меньшей мере 19 человек, пишет 360.ru.

