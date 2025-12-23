Патрушев: Фиксация цен на продукты может привести к их дефициту

Он пояснил, почему правительство не станет использовать этот метод регулирования рынка, назвав его неэффективным. Отмечается, что гораздо более действенными инструментами являются соглашения между регионами и ритейлерами о стабилизации стоимости социально значимых товаров (яиц, мяса, масла, овощей), а также долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной ценой.

Это, по мнению вице-премьера, позволяет нивелировать риски резких колебаний для всех участников рынка.

Ранее стало известно, что в России зафиксируют цены на социально значимые товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

