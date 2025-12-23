Патрушев: Фиксация цен на продукты может привести к их дефициту

Фиксация цен на широкий круг продуктов может спровоцировать спад их производства и дефицит, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Патрушева.

В Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты

Он пояснил, почему правительство не станет использовать этот метод регулирования рынка, назвав его неэффективным. Отмечается, что гораздо более действенными инструментами являются соглашения между регионами и ритейлерами о стабилизации стоимости социально значимых товаров (яиц, мяса, масла, овощей), а также долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной ценой.

Это, по мнению вице-премьера, позволяет нивелировать риски резких колебаний для всех участников рынка.

Ранее стало известно, что в России зафиксируют цены на социально значимые товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ПродуктыЦены На Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры