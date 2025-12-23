Над регионами России сбили 29 украинских дронов
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над Россией 29 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 23.00 мск 22 декабря до 07.00 23 декабря.
Военные сбили 14 БПЛА в Ростовской области, семь – в Ставропольском крае, по три – в Белгородской области и Калмыкии. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Курской областью и Крымом.
Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что дроны ВСУ пытались атаковать Буденновск, в промзоне возникли возгорания, пишет 360.ru.
