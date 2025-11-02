СМИ: В Мексике при взрыве в магазине погибли 22 человека

В Мексике в городе Эрмосильо в результате взрыва в одном из магазинов сети «Waldo» погибли 22 человека, в том числе четверо детей. Об этом сообщает издание «Universal».

По данным источника, еще 12 человек пострадали. Отмечается, что после взрыва в здании магазина произошел пожар. Известно, что пострадавшие получили ожоги.

Газета писала, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия пока не названа.

Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
