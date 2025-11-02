СМИ: В Мексике при взрыве в магазине погибли 22 человека
В Мексике в городе Эрмосильо в результате взрыва в одном из магазинов сети «Waldo» погибли 22 человека, в том числе четверо детей. Об этом сообщает издание «Universal».
По данным источника, еще 12 человек пострадали. Отмечается, что после взрыва в здании магазина произошел пожар. Известно, что пострадавшие получили ожоги.
Газета писала, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия пока не названа.
Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Бразилии при перестрелке полиции с бандой погибли 64 человека.
