Россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года

Россияне в ноябре оформили 3,36 млн кредитов в банках на общую сумму 1,1 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро.

По сравнению с октябрем количество выданных займов сократилось на 5%, тогда было выдано 3,55 млн кредитов на 1,17 трлн рублей. В годовом отношении число выдач упало на 3% - в ноябре прошлого года граждане оформили 3,46 млн займов на 778,89 млрд рублей. С января 2025 года россиянам выдали 33,84 млн кредитов на общую сумму 9,86 трлн рублей.

В общем объеме выданных за ноябрь займов наибольшую долю - 44% -занимала ипотека, 27% - наличные деньги, 16% - автокредиты, 1% - POS-кредиты. Доля кредитных карт составила 12%.

В первую пятерку регионов по объемам выдач кредитов вошли Москва с 236,74 тысячи кредитов на 126,65 млрд рублей, Московская область (200,23 тысячи на 85,92 млрд), Санкт-Петербург (126,29 тысячи на 61,85 млрд), Краснодарский край (140,78 тысячи на 44,86 млрд) и Татарстан (93,36 тысячи на 38,07 млрд).

Между тем «Скоринг бюро» сообщило, что за первые 10 месяцев 2025 года объем выданных потребительских кредитов упал на 48,1% год к году, пишет 360.ru.

