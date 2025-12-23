Россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года
Россияне в ноябре оформили 3,36 млн кредитов в банках на общую сумму 1,1 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро.
По сравнению с октябрем количество выданных займов сократилось на 5%, тогда было выдано 3,55 млн кредитов на 1,17 трлн рублей. В годовом отношении число выдач упало на 3% - в ноябре прошлого года граждане оформили 3,46 млн займов на 778,89 млрд рублей. С января 2025 года россиянам выдали 33,84 млн кредитов на общую сумму 9,86 трлн рублей.
В общем объеме выданных за ноябрь займов наибольшую долю - 44% -занимала ипотека, 27% - наличные деньги, 16% - автокредиты, 1% - POS-кредиты. Доля кредитных карт составила 12%.
В первую пятерку регионов по объемам выдач кредитов вошли Москва с 236,74 тысячи кредитов на 126,65 млрд рублей, Московская область (200,23 тысячи на 85,92 млрд), Санкт-Петербург (126,29 тысячи на 61,85 млрд), Краснодарский край (140,78 тысячи на 44,86 млрд) и Татарстан (93,36 тысячи на 38,07 млрд).
Между тем «Скоринг бюро» сообщило, что за первые 10 месяцев 2025 года объем выданных потребительских кредитов упал на 48,1% год к году, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
- Американский певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких
- В Техасе при крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
- Россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года
- Россиян предостерегли от покупки подержанных машин у лизинговых компаний
- Пассажиры или акционеры: Кто заплатит за повышение сборов для авиакомпаний
- Первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение
- Над регионами России сбили 29 украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru