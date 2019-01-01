Чёрный пиар. Зачем в США заявили об усилении кибератак на энергосистемы РФ

Американская газета The New York Times прокомментировала заявления президента страны Дональда Трампа о том, что её недавняя публикация об усилении кибератак США на Россию сравнима с госизменой. В ответе журналистов говорится, что обвинять прессу не за что, так как представители правительства были проинформированы о материале еще до его публикации.

Статья NYT вышла в субботу, 15 июня. В ней со ссылкой на источник сообщается об увеличившихся попытках со стороны США внедрения в энергосистему РФ вредоносного программного обеспечения, которое призвано нанести серьезный урон российской энергетике. Трамп опроверг сообщения NYT, сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, выступающих авторами подобных статей, назвал врагами народа.

В ближайшем будущем статье, вышедшая в The New York Times, будет опровергнута, как в своё время была признана фейком публикация другой знаковой американской газеты, заявил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Это все продолжение прежней кампании. Более того, это некое повторение того, что уже использовалось американской прессой. Чуть больше года тому назад в газете The Washington Post появилась статья, которая была посвящена нападению России на американские энергосистемы. Статья наделала в свое время много шуму. Естественно, она связывала все это с фигурой Трампа, которого обвиняли в сговоре с Россией. Мол, Россия тут предпринимает такие шаги, нападает на американскую энергосистему. Потом через недели две выяснилось, что это все абсолютная утка и все заглохло. Сейчас мы видим повторение той же истории, но перелицованной, направленной на Россию, и уже тут Трампа обвиняют в том, что он, мол, отдавал приказания усилить атаки на российскую энергосистему. Я думаю, что через какое-то время это опять-таки будет признано полным фейком, но свое дело это делает. Это черный пиар, с помощью которого пытаются поставить президента США в неудобное положение», — сказал политолог.