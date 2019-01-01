Чёрный пиар. Зачем в США заявили об усилении кибератак на энергосистемы РФ
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН о причинах конфликта Трампа с газетой The New York Times.
Американская газета The New York Times прокомментировала заявления президента страны Дональда Трампа о том, что её недавняя публикация об усилении кибератак США на Россию сравнима с госизменой. В ответе журналистов говорится, что обвинять прессу не за что, так как представители правительства были проинформированы о материале еще до его публикации.
Статья NYT вышла в субботу, 15 июня. В ней со ссылкой на источник сообщается об увеличившихся попытках со стороны США внедрения в энергосистему РФ вредоносного программного обеспечения, которое призвано нанести серьезный урон российской энергетике. Трамп опроверг сообщения NYT, сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, выступающих авторами подобных статей, назвал врагами народа.
В ближайшем будущем статье, вышедшая в The New York Times, будет опровергнута, как в своё время была признана фейком публикация другой знаковой американской газеты, заявил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
«Это все продолжение прежней кампании. Более того, это некое повторение того, что уже использовалось американской прессой. Чуть больше года тому назад в газете The Washington Post появилась статья, которая была посвящена нападению России на американские энергосистемы. Статья наделала в свое время много шуму. Естественно, она связывала все это с фигурой Трампа, которого обвиняли в сговоре с Россией. Мол, Россия тут предпринимает такие шаги, нападает на американскую энергосистему. Потом через недели две выяснилось, что это все абсолютная утка и все заглохло. Сейчас мы видим повторение той же истории, но перелицованной, направленной на Россию, и уже тут Трампа обвиняют в том, что он, мол, отдавал приказания усилить атаки на российскую энергосистему. Я думаю, что через какое-то время это опять-таки будет признано полным фейком, но свое дело это делает. Это черный пиар, с помощью которого пытаются поставить президента США в неудобное положение», — сказал политолог.
Эксперт сравнил эту кампанию против Трампа с мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», в рамках которого российские изобретатели соревнуются с основателем Tesla и SpaceX в мастерстве, почти всегда ради шутки. В случае с Трампом ему подкидывают очередную тему вроде атак на российские энергосистемы и как будто спрашивают «Как тебе такое, Трамп?», провел параллель Юрий Рогулёв. Так или иначе, по мнению американиста, этот чёрный пиар работает и будет продолжаться.
«На кого-то он работает. Им удается испортить российско-американские отношения, потому что Трампу в такой ситуации предпринимать какие-то шаги улучшения отношений с Россией просто невозможно. Представьте, что если против него ведется расследование о сговоре с Россией, а он в этот момент предпринимает шаги по улучшению отношений с Россией. Сейчас одно расследование завершено, но Конгресс уже заявил о том, что будет продолжать все эти расследования, уже на уровне законодателей. Так что это все продолжается, тем более развивается [предвыборная] кампания и не так долго осталось до выборов в 2020 году», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что в конце марта этого года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства». В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования. Согласно представленному Конгрессу документу, Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
Тогда бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что расследование Мюллера, не нашедшее сговора Трампа с РФ, будет использоваться демократами и противниками Трампа как отправная точка для новых дел против президента США.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Калягин опроверг сообщения о своей госпитализации
- Алла Пугачева собирается возвести фамильный склеп на кладбище
- СМИ: Александр Калягин попал в больницу из-за проблем с сердцем
- Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич стал замглавы Минэкономразвития
- Стрельба в Азербайджане. Есть погибшие