В РАН сдержанно отнеслись к новой встрече Трампа и Ким Чен Ына
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН оценил первые результаты встречи глав США и КНДР.
Президент США Дональд Трамп зaявил, что его поездкa в демилитaризовaнную зону нa грaнице двух Корей былa зaплaнировaнa несколько месяцев нaзaд, однaко приглaшение лидеру КНДР Ким Чен Ыну нa короткую встречу стaло экспромтом. По его словaм, идея о встрече с Ким Чен Ыном пришлa к нему нaкaнуне, после чего aмерикaнский лидер предложил глaве КНДР «поприветствовaть друг другa». 30 июня Трaмп подтвердил готовящуюся встречу с северокорейским лидером.
По итогам встречи Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».
Первый сaммит двух стрaн нa высшем уровне прошел в Сингaпуре летом 2018 годa. По его итогaм лидеры подписaли совместный документ и договорились, что Вaшингтон предостaвит КНДР гaрaнтии безопaсности, a Пхеньян будет двигaться в сторону полного ядерного рaзоружения. Позже, 27 феврaля 2019 годa в Хaное лидеры КНДР и СШA не смогли договориться о денуклеaризaции Корейского полуостровa.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН напомнил, что виновниками «похолодания» в отношениях между США и КНДР в вопросе разоружения северокорейского полуострова стали агрессивные американские «ястребы».
«В феврале американцы заняли более жесткую позицию, которую Трампа убедили принять «ястребы» Белого дома: Джон Болтон, советник по национальной безопасности, госсекретарь Майк Помпео. Такую позицию после февраля США занимали до вчерашнего дня: all or nothing - все или ничего. Это означало полное разоружение Северной Кореи сначала, при этом никаких ответных шагов со стороны США. Предполагалось, что только после полного ядерного разоружения КНДР можно было говорить о каком-то встречном движении США.
Для «северян» такой подход неприемлем, они отказывались от него многократно, о чем не раз заявляли. Переговоры после февраля были в тупике фактически», - отметил эксперт.
По мнению Александра Воронцова, личная встреча глав США и КНДР придаст переговорам новый импульс. Однако, аналитик воздержался от каких-либо прогнозов, отметив, однако позитивную роль в ведении переговоров с американской стороны спецпосланника США по КНДР Стивена Бигэна.
«Лично меня участие Стивена Бигэна в переговорах с северокорейцами обнадеживает. В нынешней команде Трампа он отличается умеренностью и разумным подходом к отношениям с КНДР, готовностью к поиску взаимоприемлемых решений. Известно его программное выступление в Стендфордском университете в конце января 2019 года перед вторым саммитом глав США и КНДР в Ханое, который состоялся в феврале. Тогда Бигэн фактически высказал готовность принять подход северян, который поддерживают Россия и Китай, - поэтапное движение к денуклеаризации КНДР, сопровождающееся ответными шагами со стороны США. Имеется ввиду постепенное смягчение санкций: замена перемирия 1953 года декларацией об окончании войны и т.д. Главный вопрос - в полномочиях, которыми Бигэн наделен для ведения переговоров и участия в формировании курса американо-северокорейских отношений», - напомнил представитель РАН.
Ранее американист и эксперт по КНДР подвели итоги саммита в Ханое и рассказали НСН о грядущих встречах лидеров двух стран.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей