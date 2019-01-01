До новых встреч. Ким Чен Ын переиграл Трампа и казнил дипломатов

«Стратегию Северной Кореи понять проще – тянуть процесс переговоров как можно дольше, понимая, что американцы ставят перед руководством страны невыполнимые задачи. Переговоры ради переговоров позволят КНДР оставаться ядерной державой, но постепенно ослаблять экономические санкции. Можно развивать дипломатические отношения, создание миссий по связи, и нынешнее руководство страны к этому готово. И самое главное: понизить степень напряженности на Корейском полуострове. И пока такая тактика приносила успех», — заметил американист.

Также уверен в дальнейших встречах Трампа и Ким Чен Ына ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. По его мнению, поставить точку в неразрешённых вопросах лидерам странам будет удобнее в 2020 году.

«Это была не последняя встреча лидеров двух стран. Будут ещё встречи и какие-то очень большие решения, связанные с нормализацией ситуации и денуклеаризацией, их можно ожидать на следующий год. В следующем году будут выборы президента США. Если бы они сейчас достигли каких-то вещей, которые Северная Корея предлагает, то к тому времени забудут, скажут, что так и было. А если в следующем году в разгар борьбы за президентское кресло, тогда это было бы очень большой поддержкой для президента Трампа. Поэтому то, что сейчас произошло, заставляет обе стороны задуматься, а затем можно ожидать, что какие-то решения будут приняты, но прежде всего, связанные с обеспечением безопасности», — заключил эксперт в эфире НСН.

Как бы ни был выгоден КНДР формат «встреч ради встреч» и как бы ни рассчитывали эксперты на новые переговоры, возможная казнь дипломатов даёт понять, что северокорейский лидер явно хочет больших успехов.

Добавим, помимо казни пяти чиновников сообщается, что ещё несколько участников саммита в Ханое были отправлены в исправительные лагеря. В их числе — переводчик Ким Чен Ына.

