В РАН рассказали, зачем Джонсону Брексит «назло» Путину

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что своевременный выход страны из Евросоюза докажет президенту РФ Владимиру Путину ценность либерализма, который он ранее назвал устаревшим. Об этом Джонсон сообщил в статье для издания The Telegraph. Ранее Путин в интервью The Financial Times заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире».

Такими заявлениями Джонсон, являясь фаворитом на пост премьер-министра Великобритании, может увеличить свои шансы возглавить страну, сообщила НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Судя по социологическим опросам и по тому, как прошло голосование в парламентской фракции, у Бориса Джонсона довольно высокие шансы. В то же время пока еще сложно оценить, как проголосуют рядовые граждане и рядовые члены Консервативной партии, но Джонсон — фигура яркая, и это, конечно, может сыграть ему в плюс и повысить его шансы», — отметила эксперт.

При этом ничего нового в использовании антироссийской риторики в избирательной кампании собеседник НСН не увидела. По её словам, ещё на парламентских выборах в 2015 году на тот момент премьер-министр и глава Консервативной партии Дэвид Кэмерон пугал избирателей российской угрозой. К слову, получив большинство в Палате общин в результате тех выборов, Кэмерон выполнил своё предвыборное обещание поднять вопрос о членстве Великобритании в Евросоюзе, и в июне 2016 года состоялся судьбоносный референдум, положивший начало процессу Брексита (выходу Великобритании из ЕС - прим. НСН) и в то же время конец пребыванию Кэмерона на посту премьер-министра.