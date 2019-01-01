Бойтесь Бориса Джонсона. Что будет с Британией после ухода Мэй
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН рассказала НСН, что ждёт Великобританию после отставки премьер-министра.
Премьер Великобритaнии Тереза Мэй объявилa, что уйдет в отстaвку 7 июня, передaет Sky News. Во время своей речи в Лондоне она объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Политик завершила свою речь фразой «Это было честью – служить стране, которую я люблю», едва сдерживая слёзы, развернулась и стремительно ушла от микрофона в резиденцию на Даунинг Стрит, 10.
Тереза Мэй сделала всё, что могла, и за эту вынужденную отставку её можно только пожалеть, заявила в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
«Тереза Мэй искренне пыталась сделать все, что было в ее силах. Она оказалась премьером в ситуации, когда согласия нет ни в партии, ни в парламенте. Последние два года ее можно было только пожалеть, потому что она оказалась в ситуации, когда с одной стороны на нее очень сильно давил Европейский союз для достижения какого-то соглашения, а с другой стороны, расколота сама консервативная партия. Европейский вопрос очень сильно расколол Консервативную партию. Набирая правительство из сторонников выхода Великобритании из ЕС, поскольку она честно собиралась вывести страну из ЕС, она лишала себя поддержки значительной части, потому что ей постоянно приходилось идти на уступки ЕС. Чисто по-человечески, ее можно только пожалеть. Она, правда, очень старалась», — сказала эксперт.
Людмила Бабынина отметила, что у Мэй не было большого поля для маневра ввиду жестких требований Евросоюза и пожеланий сторонников жесткого Брексита (процесс выхода Великобритании из ЕС – прим. НСН), которые хотели отказаться от свободы передвижения, но сохранить другие преимущества пребывания в Евросоюзе.
Примечательно, что наиболее явные кандидаты на пост Мэй придерживаются такой позиции. Как рассказала собеседник НСН, самым радикальным вариантом на посту премьер-министра Великобритании может оказаться бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.
«Очень часто называют в качестве её преемника Бориса Джонсона, но это радикальный вариант. Если Борис Джонсон будет выбран как лидер партии, мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа. Нужно иметь в виду, что Борис Джонсон был очень успешным мэром Лондона. Он, конечно, очень эксцентричный, но нельзя сказать, что у него нет каких-то рациональных и разумных начал», — отметила Людмила Бабынина.
По её словам, возможны и более мягкие варианты, такие как нынешний министр иностранных дел Джереми Хант или бывший лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом, которая накануне подала в отставку из-за невозможности правительства довести до конца выход из Евросоюза. Ранее Ледсом уже выдвигала свою кандидатуру в лидеры Консервативной партии, но добровольно сошла с дистанции в пользу Мэй.
При приходе к власти сторонников жесткого Брексита, более вероятным становится выход из Евросоюза без сделки. Если это произойдет, то Великобританию может накрыть новая волна ирландского терроризма, предупредила Людмила Бабынина.
«Если будет выход без сделки, то точно будет таможенная граница на острове Ирландии. Старая ИРА (Ирландская республиканская армия – прим. НСН) не вернется, Джерри Адамс не вернется, он рукопожатый политик, и нынешнее руководство “Шинн Фейн” не вернется. Но они будут, конечно, актуализировать повестку дня о воссоединении двух Ирландий, а новая ИРА в этом году уже активно о себе заявляет. Они тоже хотят референдума о воссоединении Ирландии, только они пытаются этого добиваться вооруженными, террористическими методами. Это, безусловно, дестабилизирует ситуацию в Северной Ирландии. Конечно, не будет так, как в 1960-1970-ые годы, потому что основные силы в этом не заинтересованы. Но какой-то всплеск будет и уже начался. С начала года было уже несколько резонансных террористических атак, может быть, не очень крупных, но все-таки», — рассказала специалист.
Собеседник НСН также исключила досрочные выборы в Великобритании, так как их может объявить только правящая партия, а в настоящее время это не в интересах консерваторов, поскольку их успех на выборах в нынешней ситуации под большим сомнением. В свою очередь, лейбористы под руководством Джереми Корбина усиленно добиваются досрочных выборов в парламент, а при новом премьер-министре продолжат эти призывы под предлогом того, что страна не голосовала за своего руководителя и правительство. Так или иначе, критика со стороны Лейбористской партии будет продолжаться, отметила Людмила Бабыбина. В конечном итоге, перед Великобритании открыты сейчас два варианта, сказала она.
«Терезу Мэй можно отправить в отставку, чего собственно и добились консерваторы, брекситёры, лейбористы, но тот, кто придет ей на смену, получит те же самые проблемы, которые она не смогла решить. И тут есть два варианта: либо отменить Брекзит, либо пойти по жёсткому сценарию. Как это будет, будет зависеть от того, кто окажется премьер-министром», — резюмировала эксперт.
Напомним, что предшественник Терезы Мэй на посту премьера Британии Дэвид Кэмерон покинул свой пост в конце июня 2016 года, после референдума по вопросу выхода страны из ЕС, когда за Брексит проголосовали большинство британцев.
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