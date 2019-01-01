Бойтесь Бориса Джонсона. Что будет с Британией после ухода Мэй

Премьер Великобритaнии Тереза Мэй объявилa, что уйдет в отстaвку 7 июня, передaет Sky News. Во время своей речи в Лондоне она объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Политик завершила свою речь фразой «Это было честью – служить стране, которую я люблю», едва сдерживая слёзы, развернулась и стремительно ушла от микрофона в резиденцию на Даунинг Стрит, 10.

Тереза Мэй сделала всё, что могла, и за эту вынужденную отставку её можно только пожалеть, заявила в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Тереза Мэй искренне пыталась сделать все, что было в ее силах. Она оказалась премьером в ситуации, когда согласия нет ни в партии, ни в парламенте. Последние два года ее можно было только пожалеть, потому что она оказалась в ситуации, когда с одной стороны на нее очень сильно давил Европейский союз для достижения какого-то соглашения, а с другой стороны, расколота сама консервативная партия. Европейский вопрос очень сильно расколол Консервативную партию. Набирая правительство из сторонников выхода Великобритании из ЕС, поскольку она честно собиралась вывести страну из ЕС, она лишала себя поддержки значительной части, потому что ей постоянно приходилось идти на уступки ЕС. Чисто по-человечески, ее можно только пожалеть. Она, правда, очень старалась», — сказала эксперт.

Людмила Бабынина отметила, что у Мэй не было большого поля для маневра ввиду жестких требований Евросоюза и пожеланий сторонников жесткого Брексита (процесс выхода Великобритании из ЕС – прим. НСН), которые хотели отказаться от свободы передвижения, но сохранить другие преимущества пребывания в Евросоюзе.

Примечательно, что наиболее явные кандидаты на пост Мэй придерживаются такой позиции. Как рассказала собеседник НСН, самым радикальным вариантом на посту премьер-министра Великобритании может оказаться бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Очень часто называют в качестве её преемника Бориса Джонсона, но это радикальный вариант. Если Борис Джонсон будет выбран как лидер партии, мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа. Нужно иметь в виду, что Борис Джонсон был очень успешным мэром Лондона. Он, конечно, очень эксцентричный, но нельзя сказать, что у него нет каких-то рациональных и разумных начал», — отметила Людмила Бабынина.

По её словам, возможны и более мягкие варианты, такие как нынешний министр иностранных дел Джереми Хант или бывший лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом, которая накануне подала в отставку из-за невозможности правительства довести до конца выход из Евросоюза. Ранее Ледсом уже выдвигала свою кандидатуру в лидеры Консервативной партии, но добровольно сошла с дистанции в пользу Мэй.