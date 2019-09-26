«Упала между двумя стульями». В Европе разочаровались в Украине

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины поставила украинского лидера в непростое положение. Из текста разговора, опубликованного на сайте Белого дома, видно, как Дональд Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине, а Владимир Зеленский его в этом поддержал. По словам Трампа, Германия не делает для страны Зеленского почти ничего, в то время как «США очень хорошо относятся к Украине». «Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%», — ответил на это глава Украины, жалуясь американскому коллеге, в частности, на бездействие президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

После публикации разговора Трампа и Зеленского в Евросоюзе ответили на высказанные обвинения. Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что ЕС оказывает Украине беспрецедентную поддержку. Она напомнила, что с 2014 года Брюссель и европейские финансовые институты выделили на украинские реформы более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов, а также, что ЕС вводит антироссийские санкции в рамках поддержки независимости Украины и ее территориальной целостности.

Сам же Зеленский заявил, что не ожидал, что стенограмма его разговора с Трампом 25 июля будет опубликована полностью. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — сказал он, добавив при этом, что «совсем не боится».

Но все же президенту Украины есть о чем беспокоиться в сложившейся ситуации. Из-за публикации его разговора с Трампом он может потерять доверие в Европе, что в свою очередь поставит под угрозу урегулирование конфликта на Донбассе путем Минских соглашений. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

«То, что Украина сейчас вляпалась в такую историю, к сожалению, подтверждает самые большие опасения, которые были у некоторых экспертов, что Украина только то и делает, что пытается что-то получить от Евросоюза. Там говорит, что она не будет ничего просить у Америки, потом бежит в Америку, жалуется на Европейский Союз и пытается от Америки что-то получить. Поэтому Украина становится недобросовестной, непонятной и ей перестанут верить. И самое главное, этими высказываниями Зеленского под удар поставлен весь Минский процесс, потому что доверие испорчено. Что, французский президент и немецкий канцлер будут ему дальше верить? Президент Украины просит оружие у американского президента, хотя это исключено в рамках минских договоренностей. Это значит, что он хочет ужесточить войну, а не закончить ее. И это все настолько запутывает всех, что я боюсь, что встречи в нормандском формате уже не будет, потому что это доверие исчезло, и непонятно, что Украина вообще хочет, кроме как то, что постоянно надеяться, что Запад ей поможет победить Россию», — сказал немецкий политолог.

При этом собеседник НСН отметил, что Украина оказалась в ситуации жертвы и используется во внутриполитической борьбе в США. Напомним, что именно разговор Трампа с Зеленским стал причиной запуска процедуры импичмента в отношении американского президента в Палате представителей Конгресса США.

«Украина упала между двумя стульями. Она стала объектом внутриполитических баталий, которые сейчас происходят в Америке, между Трампом и его оппонентами. И когда в такой стране, как Америка, происходит ожесточенная внутриполитическая борьба за власть, то это, конечно, расшатывает весь мир. А Украина просто попала в ситуацию жертвы, ее используют для того или другого в Америке, в первую очередь, как аргумент против или за Трампа», — отметил Александр Рар.