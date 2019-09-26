«Упала между двумя стульями». В Европе разочаровались в Украине
Немецкий политолог рассказал НСН, как публикация разговора Трампа и Зеленского поставила под угрозу Минский процесс и отношения Украины с ЕС.
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины поставила украинского лидера в непростое положение. Из текста разговора, опубликованного на сайте Белого дома, видно, как Дональд Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине, а Владимир Зеленский его в этом поддержал. По словам Трампа, Германия не делает для страны Зеленского почти ничего, в то время как «США очень хорошо относятся к Украине». «Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%», — ответил на это глава Украины, жалуясь американскому коллеге, в частности, на бездействие президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
После публикации разговора Трампа и Зеленского в Евросоюзе ответили на высказанные обвинения. Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что ЕС оказывает Украине беспрецедентную поддержку. Она напомнила, что с 2014 года Брюссель и европейские финансовые институты выделили на украинские реформы более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов, а также, что ЕС вводит антироссийские санкции в рамках поддержки независимости Украины и ее территориальной целостности.
Сам же Зеленский заявил, что не ожидал, что стенограмма его разговора с Трампом 25 июля будет опубликована полностью. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — сказал он, добавив при этом, что «совсем не боится».
Но все же президенту Украины есть о чем беспокоиться в сложившейся ситуации. Из-за публикации его разговора с Трампом он может потерять доверие в Европе, что в свою очередь поставит под угрозу урегулирование конфликта на Донбассе путем Минских соглашений. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
«То, что Украина сейчас вляпалась в такую историю, к сожалению, подтверждает самые большие опасения, которые были у некоторых экспертов, что Украина только то и делает, что пытается что-то получить от Евросоюза. Там говорит, что она не будет ничего просить у Америки, потом бежит в Америку, жалуется на Европейский Союз и пытается от Америки что-то получить. Поэтому Украина становится недобросовестной, непонятной и ей перестанут верить. И самое главное, этими высказываниями Зеленского под удар поставлен весь Минский процесс, потому что доверие испорчено. Что, французский президент и немецкий канцлер будут ему дальше верить? Президент Украины просит оружие у американского президента, хотя это исключено в рамках минских договоренностей. Это значит, что он хочет ужесточить войну, а не закончить ее. И это все настолько запутывает всех, что я боюсь, что встречи в нормандском формате уже не будет, потому что это доверие исчезло, и непонятно, что Украина вообще хочет, кроме как то, что постоянно надеяться, что Запад ей поможет победить Россию», — сказал немецкий политолог.
При этом собеседник НСН отметил, что Украина оказалась в ситуации жертвы и используется во внутриполитической борьбе в США. Напомним, что именно разговор Трампа с Зеленским стал причиной запуска процедуры импичмента в отношении американского президента в Палате представителей Конгресса США.
«Украина упала между двумя стульями. Она стала объектом внутриполитических баталий, которые сейчас происходят в Америке, между Трампом и его оппонентами. И когда в такой стране, как Америка, происходит ожесточенная внутриполитическая борьба за власть, то это, конечно, расшатывает весь мир. А Украина просто попала в ситуацию жертвы, ее используют для того или другого в Америке, в первую очередь, как аргумент против или за Трампа», — отметил Александр Рар.
Немецкий политолог добавил, что публикацией разговора с Зеленским Трамп намеренно его подставил, чтобы показать цену поддержки его оппонентов внутри США.
«Это, конечно, большой удар по Зеленскому, но вообще я считаю катастрофой сам факт, что такие разговоры начинают публиковаться. Такого в политике еще не было. Это тайные разговоры. Они являются закрытыми, где можно обсуждать вещи вне общественного внимания. Но Трамп решил подставить Зеленского таким образом, чтобы дать ему понять, чтобы он не слишком связывал себя с демократами в Америке, а то потеряет поддержку всего Белого дома. Тут заваруха такая, которая на мировой скандал тянет. И в центре этого скандала оказалась Украина, на которую сейчас все шишки будут падать», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что причиной скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского стала фигура бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена и деятельность его сына на Украине. Трамп в разговоре с Зеленским высказывал пожелание, чтобы на Украине возобновили рассмотрение так называемого «дела Байдена». Зеленский в ответ обещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит эту ситуацию, и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию. При этом ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты Джо Байдена на Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал, и в опубликованной стенограмме про это тоже ничего нет.
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