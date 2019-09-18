Трамп выбрал советника по безопасности, который «не подставит»
Американист объяснил в эфире НСН, зачем Трамп сменил дипломата Болтона на юриста О'Брайена.
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Им стал спецпредставитель президента по ситуациям с заложниками Роберт О'Брайен. Ранее на этот пост прочили госсекретаря США Майка Помпео, но тот отказался совмещать сразу две должности.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что каких-то глобальных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона с приходом О'Брайена ждать не стоит.
«Вряд ли произойдут какие-то серьезные изменения в российско-американских отношениях. Скорее, это назначение нужно рассматривать с точки зрения того, с кем удобнее работать Трампу, и в этом плане оценивать . Хотя, конечно, мы должны будем посмотреть на первые шаги, решения, высказывания этого человека. Мне представляется, что здесь не нужно придавать слишком большое значение этому назначению, хотя фигура советника по национальной безопасности – это фигура человека, который наиболее близко стоит к президенту, наиболее часто с ним встречается. Трампу нужен человек, с которым ему будет комфортно работать, тем более, учитывая его черты характера, особенности его предыдущей работы, того факта, что он бизнесмен, возглавлял свою компанию много лет», - сказал он.
Американист отметил, что для Трампа сейчас важно иметь на этом посту человека, который, в отличие от Джона Болтона, не будет создавать проблем.
«Он, в общем и целом, человек, который работал с Трампом и которого Трамп знает. Участвовал в нескольких миротворческих операциях. Является юристом и работает в этом качестве, совладелец одной из юридических фирм в Лос-Анджелесе. Вряд ли он может повлиять на политику Трампа, скорее, ему перед выборами нужен человек, который его не подставит, в отличие от Болтона - в ситуациях с Венесуэлой и Ираном. Многие американские СМИ прямо указывали, что Болтон хотел войны и пытался Трампа в это дело втянуть», - заявил Рогулев.
Ранее Трамп раскрыл причину, по которым отправил Болтона в отставку. Помимо ухудшения отношений с Венесуэлой и Ираном, президент припомнил оскорбление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ему Болтон посоветовал поступить «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.
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