Трамп выбрал советника по безопасности, который «не подставит»

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Им стал спецпредставитель президента по ситуациям с заложниками Роберт О'Брайен. Ранее на этот пост прочили госсекретаря США Майка Помпео, но тот отказался совмещать сразу две должности.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что каких-то глобальных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона с приходом О'Брайена ждать не стоит.

«Вряд ли произойдут какие-то серьезные изменения в российско-американских отношениях. Скорее, это назначение нужно рассматривать с точки зрения того, с кем удобнее работать Трампу, и в этом плане оценивать . Хотя, конечно, мы должны будем посмотреть на первые шаги, решения, высказывания этого человека. Мне представляется, что здесь не нужно придавать слишком большое значение этому назначению, хотя фигура советника по национальной безопасности – это фигура человека, который наиболее близко стоит к президенту, наиболее часто с ним встречается. Трампу нужен человек, с которым ему будет комфортно работать, тем более, учитывая его черты характера, особенности его предыдущей работы, того факта, что он бизнесмен, возглавлял свою компанию много лет», - сказал он.