В РАН рассказали о поиске потенциальных партнеров КНДР за рубежом

«Страна находится под международными санкциями, введенными Советом безопасности ООН. Еще большее негативное воздействие на экономику страны оказывают американские односторонние санкции. Конечно, северокорейское руководство ищет выход из ситуации, когда вся внешняя торговля, система международных расчетов оказываются заблокированы. Страна фактически выключена из международной финансовой системы. Для КНДР важно восстановить хотя бы часть этих связей, чтобы проводить в жизнь планы экономического развития и восстановить прежние международные финансовые отношения», - отметил эксперт.

По словам ученого, руководство КНДР рассчитывает выстроить взаимодействие, прежде всего, с так называемыми странами третьего мира. Однако, есть надежды и на европейские государства, которые могут с пользой для себя забыть о запрете Совбеза ООН на сотрудничество с КНДР.

«Это некоторые арабские страны, страны Африки и Латинской Америки. Одно время у КНДР развивались неплохие отношения и со странами ЕС – и на их улучшение будут направлены основные усилия КНДР. Думаю, руководство КНДР рассчитывает, что санкции если не станут более легкими, то страны-партнеры смогут более легко обходить эти запреты. Например, США и другие западные страны-члены Совбеза ООН легко игнорируют его решения, когда они не соответствуют их внешней политике. КНДР, видимо рассчитывает, что за счет нормализации отношений с рядом стран сможет расширить возможности для получения зарубежных инвестиций, технологий и товаров», - считает представитель РАН.