В РАН рассказали о поиске потенциальных партнеров КНДР за рубежом
Глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН объяснил стремление КНДР к международному партнерству и соперничеству с Китаем.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что стране требуется «всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей», предаёт агентство Yonhap.
Официальные северокорейские СМИ сообщают, что в докладе Ким Чен Ына говорится о необходимости улучшать отношения с другими странами мира «в связи со сложившейся ситуацией и наступлением нового времени».
Глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН отметил сложную международную обстановку, в которой оказалась КНДР.
«Страна находится под международными санкциями, введенными Советом безопасности ООН. Еще большее негативное воздействие на экономику страны оказывают американские односторонние санкции. Конечно, северокорейское руководство ищет выход из ситуации, когда вся внешняя торговля, система международных расчетов оказываются заблокированы. Страна фактически выключена из международной финансовой системы. Для КНДР важно восстановить хотя бы часть этих связей, чтобы проводить в жизнь планы экономического развития и восстановить прежние международные финансовые отношения», - отметил эксперт.
По словам ученого, руководство КНДР рассчитывает выстроить взаимодействие, прежде всего, с так называемыми странами третьего мира. Однако, есть надежды и на европейские государства, которые могут с пользой для себя забыть о запрете Совбеза ООН на сотрудничество с КНДР.
«Это некоторые арабские страны, страны Африки и Латинской Америки. Одно время у КНДР развивались неплохие отношения и со странами ЕС – и на их улучшение будут направлены основные усилия КНДР. Думаю, руководство КНДР рассчитывает, что санкции если не станут более легкими, то страны-партнеры смогут более легко обходить эти запреты. Например, США и другие западные страны-члены Совбеза ООН легко игнорируют его решения, когда они не соответствуют их внешней политике. КНДР, видимо рассчитывает, что за счет нормализации отношений с рядом стран сможет расширить возможности для получения зарубежных инвестиций, технологий и товаров», - считает представитель РАН.
При этом Александр Жебин отметил, что на мировую экономику и международную торговлю стремления КНДР не повлияют из-за незначительного влияния.
«Больших изменений в мировой торговле или экономики в целом из-за этого не ожидается. Другое дело, если КНДР предложит западным партнерам своих редкоземельных элементов – а монополистом на этом рынке является Китай – здесь, конечно, могут быть серьезные подвижки. И то они связаны с известными ограничениями, на которые КНДР должна пойти в области своей ядерной программы», - заявил глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
Напомним, США и КНДР до сих пор не имеют дипломатических отношений. Запланированное на начало 1990-х годов установление дипломатических отношений не состоялось, хотя оно было одним из пунктов Рамочного соглашения 1994 года, по условиям которого КНДР тогда заморозила свою ядерную программу; США же не выполнили договорных обязательств.
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