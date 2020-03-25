Косачев: США и их союзники не услышат призыв генсека ООН отменить санкции

«Я очень высоко оцениваю этот призыв генерального секретаря ООН. Дело в том, что это, действительно, очень ответственная и своевременная реакция на те проблемы, которые захватили сейчас весь мир без исключения. В этой инициативе заложена логика - ответ на коллективную проблему может быть исключительно коллективным. Невозможно здесь оставаться в пределах своих национальных границ, хоть и есть ограничения санитарно-эпидемиологического характера, в том числе по режимам пересечения границ, но скоординированность действий в этой связи абсолютно необходима. Также необходима консолидация усилий международного сообщества с тем, чтобы в этих условиях не допустить экономических срывов, потому что они будут одним из своих негативных эффектов иметь дополнительные затруднения с противодействием самой пандемии», - сказал Косачев.

По его словам, мероприятия здравоохранения - это все затратные меры, которые подразумевают наличие соответствующих ресурсов у всех без исключения государств. А у стран, которые давно находятся под санкциями, например, у Ирана, Венесуэлы и Кубы проблемы с экономикой и, «очевидно, что эти три страны, если будут нарастать случаи коронавируса там, столкнутся с большими проблемами, вытекающими из санкционных ограничений». При этом, сенатор отметил, что призыв Гутерреша был направлен, прежде всего, на страны-участницы G20, совещание которых должно состояться завтра, 26 марта.

«Важно, что призыв генсека прозвучал накануне саммита двадцатки. Для меня очень важно как завтра будет проходить эта дискуссия и насколько хотя бы ответственная и здравомыслящая часть участников этого саммита услышит генерального секретаря. У меня нет ни малейших сомнений, что на данном этапе ни США, ни их союзники по западному лагерю, которые практикуют эти санкции в одностороннем порядке, призыва не услышат. Был бы рад ошибиться, но я здесь не ошибаюсь. Очень важно чтобы завтра на G20, когда будут определяться позиции стран, то точка зрения коллективного Запада, который санкции считает инструментом своей внешней политике, оказалась бы в меньшинстве, а в идеале – в явном меньшинстве, тогда это будет уже серьезно», - заключил сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже поддержала инициативу главы ООН и даже предложила ввести санкции в отношении тех стран, которые не отменят уже действующие ограничения. Кроме того, Россия призвала США снять санкции с Ирана в связи с создающимися из-за них проблемами в борьбе с COVID-19. Сейчас в Исламской Республике количество зараженных вирусом превысило отметку в 18 тыс человек, количество погибших приблизилось к 1,3 тыс.

С призывом об отмене санкций в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР выступил и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. О необходимости отмены санкций говорили в Италии и Германии. Страны сходятся на том, что ограничения мешают в борьбе с пандемией коронавируса.

