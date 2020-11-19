Две зарегистрированные в РФ компании попали в список американских санкций по КНДР
Американский Минфин внёс в санкционный список по КНДР две компании, базирующиеся в Российской Федерации.
В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что под ограничения попали действующая в России и КНДР «Генеральная торговая компания "Чхолсан" КНДР» (ООО «Чхолсан»), в также ООО «Мокран», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.
Согласно решению Министерства финансов США, американским физическим и юридическим лицам запрещено сотрудничество с этими предприятиями.
Президент США Дональд Трамп в июне продлил санкции против КНДР, действующие с 2008 года. Ограничения стали ответом на действия Северной Кореи, по мнению американских властей нарушающие стабильность в регионе.
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