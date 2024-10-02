Латвия усилила противовоздушную оборону на границе с РФ

Он отметил, что на границе разместили специальные радары для обнаружения дронов. По словам Спрудса, в операциях ПВО принимают участие как кадровые военные, так и солдаты, проходящие срочную военную службу.

Ранее Военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители НАТО для патрулирования из-за неопознанного объекта, замеченного вблизи белорусской границы. Однако в воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов выявлено не было. Позднее агентство LETA уточнило, что средства наблюдения приняли за летающий объект стаю птиц, передает «Радиоточка НСН».

