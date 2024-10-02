Латвия усилила противовоздушную оборону на границе с РФ
Латвия усилила противовоздушную оборону на востоке страны в пограничном с Россией и Белоруссией регионе, сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс в соцсети X.
Он отметил, что на границе разместили специальные радары для обнаружения дронов. По словам Спрудса, в операциях ПВО принимают участие как кадровые военные, так и солдаты, проходящие срочную военную службу.
Ранее Военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители НАТО для патрулирования из-за неопознанного объекта, замеченного вблизи белорусской границы. Однако в воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов выявлено не было. Позднее агентство LETA уточнило, что средства наблюдения приняли за летающий объект стаю птиц, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года
- Спрос на автомобили Lada вырос почти на 40% в 2024 году
- Латвия усилила противовоздушную оборону на границе с РФ
- Путин подписал закон, по которому подсудимые смогут служить по контракту
- Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов из 1,15 миллиарда
- Приложение Rutube пропало из Google Play
- АТОР: Российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11%
- Кушанашвили заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли
- Психолог назвал незаконным запрет на посещение туалета во время урока
- Депутат Чаплин: Возраст начального контакта с азартными играми снизился до 12 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru