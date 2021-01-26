Песков прокомментировал информацию о бесполётной зоне над дворцом в Геленджике

Вопрос о якобы бесполётной зоне над дворцом в Геленджике, якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину, находится в компетенции Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обращайтесь туда», — посоветовал представитель президента.

Кроме того, Песков отметил, что дворец принадлежит одному или нескольким бизнесменам. Отвечая на вопрос о собственниках здания, Песков подчеркнул, что было бы некорректно разглавшать их имена.

Дворец в Геленджике, якобы принадлежащий Путину, был показан в видеорасследовании оппозиционера Алексея Навального. По словам президента, ни ему, ни его близким здание «не принадлежит и никогда не принадлежало», передаёт МИР 24.

