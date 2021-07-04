В Раде заявили о «краже» Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского «украли и подменили на двойника», написал в своем Telegram-канале депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
«А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — написал народный избранник. В опубликованном им видеоролике будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.
«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — сказал Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.
Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT сообщение о том, что Верховная рада по инициативе украинского президента Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.
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