В Раде заявили о «краже» Зеленского

«А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — написал народный избранник. В опубликованном им видеоролике будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.

«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — сказал Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.

Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT сообщение о том, что Верховная рада по инициативе украинского президента Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.

