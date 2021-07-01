Зеленский ответил на заявления Путина о единстве народов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что в Москве не используются гривны, а «над Госдумой не развевается желто-голубой флаг».

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При этом, по словам политика, страны имеют общую историю и память и являются соседями.

Ранее президент России заявил, что не считает украинский народ недружественным, а украинцы и русские вообще являются одним народом. Вместе с тем он раскритиковал власти Украины за попытки лишить русских статуса коренного народа: «Везде хватает узколобых. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. А результат – разрушительный».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир Зеленский
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