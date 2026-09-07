Фигуристы убрали флаги при фото с российскими спортсменами в Токио

Представлявшие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу, а фигуристы из Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер завоевали бронзовую награду. Спортсмены взяли свои флаги на награждение, но убрали их во время общего фото с россиянами Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, которые завоевали серебряную медаль.

При этом японские болельщики на турнире демонстрировали флаги РФ. После этого фанатам по громкой связи рекомендовали не показывать триколор, хотя официального запрета на российскую символику на соревнованиях нет.

Ранее фигуристы из РФ заняли весь пьедестал турнира в Токио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

