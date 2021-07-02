Захарова отметила противоречия в словах Зеленского о русских и украинцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-калану прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.

Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.