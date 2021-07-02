Захарова отметила противоречия в словах Зеленского о русских и украинцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-калану прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.

Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.

Захарова: 785 россиян находятся под стражей на территории Белоруссии

Тогда политик отметил, что Украина не может быть против русского народа и не может его не любить.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT сообщение о том, что Верховная рада по инициативе украинского президента Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские. По словам Шаповалова, данный закон не имеет никакого практического смысла, ведь большая часть крымских татар, караимов и крымчаков проживает в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры