В Раде рассмотрят вопрос отставки генпрокурора

Заседание состоится в четверг, 5 февраля. Депутаты проголосуют за постановление о выражении недоверия Рябошапке. Ранее за его отстранение от должности высказались более 220 депутатов.

В среду на Украине Радой было утверждено новое правительство. Его возглавил Денис Шмыгаль.



