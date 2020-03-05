В Раде рассмотрят вопрос отставки генпрокурора

Внеочередное заседание состоится в Верховной раде по поводу отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщает Интерфакс.

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Заседание состоится в четверг, 5 февраля. Депутаты проголосуют за постановление о выражении недоверия Рябошапке. Ранее за его отстранение от должности высказались более 220 депутатов.

В среду на Украине Радой было утверждено новое правительство. Его возглавил Денис Шмыгаль.


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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
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