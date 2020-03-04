«Сексист» вместо «профана». На Украине сменились премьер и правительство

Со второй попытки удалось покинуть пост премьер-министра Алексею Гончаруку. Верховная Рада Украины проголосовала в среду, 4 марта, за его отставку. Со второй, поскольку первый раз он написал заявление об уходе в середине января после скандала с прослушкой совещания, на котором он критиковал президента и называл себя профаном в экономике. Своего начальника, президента Украины Владимира Зеленского он тоже будто бы называл примитивным с точки зрения понимания экономических процессов. Тогда Зеленский не стал увольнять «критикана» и предпочел сделать вид, что на союзнические отношения скандал не повлиял. В конце февраля СМИ сообщили о втором заявлении Гончарука. И в этот раз Зеленский решился на «перезагрузку» кабмина.

«Это правительство знает, что надо делать, но знать – мало», - заявил Владимир Зеленский, выступая в Раде перед голосованием по отставке Гончарука. Сам он тоже выступил перед радцами, заметив, что полгода – слишком малый срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, СМИ начали критиковать работу его кабинета после того, как правительство разоблачило действовавшие в стране «серые схемы».



Место Гончарука во главе украинского правительства занял Денис Шмыгаль. Его кандидатура, внесенная президентом, была поддержана Верховной Радой подавляющим большинством голосов, хотя нашлись и его противники. Так, представитель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Вадим Рабинович заявил о нежелании «менять шило на мыло», а Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» призвала депутатов не голосовать за кандидатуру Шмыгаля, назвав его «сексистом» - передает РБК.

В теперь уже прежнем составе украинского правительства Денис Шмыгаль целый месяц занимал пост вице-премьера и министра развития общин и территорий. Уроженец Львова, он до 2014 года работал во Львовской обладминистрации, а затем в компаниях, связанных с ТЭК. Выступая перед депутатами Рады, премьер Шмыгаль заявил о том, что одной из первых задач его правительства станет пересмотр бюджета на 2020 год.

Сменой главы правительства президент Украины не ограничился. Уже вечером Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады кандидатуры новых министров иностранных дел и обороны. Во главу внешнеполитического ведомства он предложил Дмитрия Кулебу, который сменит Вадима Пристайко. А поста министра обороны Украины Зеленский считает достойным Андрея Тарана. До сего дня военным ведомством Украины руководил Андрей Загороднюк.

Полный состав украинского правительства после его «перезагрузки», затеянной Владимиром Зеленским, покажет, готов ли он противостоять внешнему диктату во внутриукраинских делах и возможно ли это в его ситуации в принципе. В противном случае, как говаривали в украинских деревнях, случится «перевес порток на другой гвоздок».

