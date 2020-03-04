Денис Шмыгаль стал новым премьером Украины

Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства. За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.

Согласно процедуре, новый премьер должен будет предложить на рассмотрение Рады персональный состав будущего кабинета министров. Кандидатов на посты министра иностранных дел и министра обороны предлагает президент.