В Раде рассказали о возможной дате досрочных выборов

Как уточнил глава Радикальной партии Олег Ляшко после консультации у президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент речь идёт о проведении выборов 21 июля.

Однако первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что внеочередные выборы должны состояться в течение 60 дней после подписания указа главой государства. Она уточнила, что соответствующий документ президент планирует подписать в ближайшие дни. С этой даты и начнется отсчет, а значит украинский парламент будет переизбран 28 июля.

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

