В Раде рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения Крымского моста. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Парламентарий в своем Telegram-канале опубликовал отрывок выступления эксперта Игоря Коротченко, рассказавшего, что в Киеве под личным руководством Уоллеса разрабатывают план атак по объекту, отмечает телеканал «360».
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко.
Депутат Рады подтвердил свое заявление фотографией переговоров. На снимке изображены сам Гончаренко, Уоллес, также уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Газета.ру.
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