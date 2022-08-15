В Раде рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

Киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения Крымского моста. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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Парламентарий в своем Telegram-канале опубликовал отрывок выступления эксперта Игоря Коротченко, рассказавшего, что в Киеве под личным руководством Уоллеса разрабатывают план атак по объекту, отмечает телеканал «360».

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко.

Депутат Рады подтвердил свое заявление фотографией переговоров. На снимке изображены сам Гончаренко, Уоллес, также уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Газета.ру.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ВеликобританияВерховная РадаУкраинаКрым
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