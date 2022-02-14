В Раде призывают ликвидировать паникёра Джо Байдена
Депутат верховной Рады Украины призывал СБУ подготовить план по нейтрализации президента США. Как написал в своем Telegram-канале представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, главу администрации США нужно устранить в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.
«Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны. Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью», — полагает политик.
По мнению парламентария, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины.
В минувшее воскресенье американский лидер Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а сегодня, 14 февраля, на Украину прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Как ожидается, 15 февраля канцлер посетит Москву.
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