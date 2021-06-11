В Раде предложили «присоединить» регионы России к форме Украины на «Евро-2020»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, какой, по его мнению, должна быть форма украинской сборной на чемпионате Европы по футболу. Он опубликовал в своем Telegram-канале футболку национальной команды с контурами границ Украины, включающей в себя помимо Крыма Краснодарский край, Адыгею и Ростовская область.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — такой цитатой он сопроводил пост в Telegram-канале, прикрепив к публикации соответствующее фото.

Ранее УЕФА потребовал от Украины убрать надпись «Героям слава!» с формы сборной этой страны для чемпионата Европы по футболу. При этом украинцам разрешили оставить на форме надпись «Слава Украине!» и очертания границ страны, включающих Крым.

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Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с решением УЕФА убрать с футболки сборной Украины провокационную надпись.

«Форма есть форма, но момент провокации был. Зачем изображать то, что видно, и то, что знаем мы все? Поэтому такая реакция и произошла. Я согласен с решением УЕФА убрать надпись «Героем слава!» Что это такое? Я думаю, что форма должна быть скромнее», - поделился мнением Мостовой.

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ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Верховная РадаФутболУкраина
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