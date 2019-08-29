В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми лицами. Предполагалось, что он произойдет 28–29 августа. Однако эту информацию не подтвердил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

Как напоминает «Свободная пресса», ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. 28 августа главред был освобождён из-под стражи под личное поручительство: он будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы.







