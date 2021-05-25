В Раде назвали провалом два года президентства Зеленского

Два года его президентства депутат назвал «сплошными правилами». «Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — сказал Кузьмин. Он отметил, что президент рассказал «совсем не то, что ожидали от него украинцы».

Зеленский во время пресс-конференции подвел итоги двух лет своей работы во главе государства.

Ранее президент Украины заявил, что за годы действия моратория на продажу государственных земель у страны украли территорию равной по площади двум Крымским полуостровам.

