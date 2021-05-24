Зеленский заявил о краже «двух Крымов» у Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за годы действия моратория на продажу государственных земель у страны украли территорию равной по площади двум Крымским полуостровам. Соответствующее заявление Зеленский сделал на форуме «Украина 30. Земля», сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, ряд политиков и безнесменов незаконно присвоили 5 млн гектаров земли, принадлежащей государству. Он также заявил о намерении властей вернуть украденные земли, в том числе Крым.
Отмечается, что в ходе выступления на форуме Зеленский подписал документ, отменяющий мораторий. Закон снимает действовавший 14 лет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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