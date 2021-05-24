Зеленский заявил о краже «двух Крымов» у Украины

По словам Зеленского, ряд политиков и безнесменов незаконно присвоили 5 млн гектаров земли, принадлежащей государству. Он также заявил о намерении властей вернуть украденные земли, в том числе Крым.



Отмечается, что в ходе выступления на форуме Зеленский подписал документ, отменяющий мораторий. Закон снимает действовавший 14 лет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

