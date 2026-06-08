Если Евросоюз начнет останавливать все танкеры в Средиземноморье, то мировая торговля остановится, а весь флот прекратит поставки, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.

ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью для проверки. Операция Евросоюза IRINI в Средиземном море изменила правила применения силы и начала досматривать иностранные суда, которые подозревают в перевозке российской нефти. Об этом сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова приводит РБК. Пикин усомнился, что новые правила что-то изменят.