Встанет вся торговля: Чем грозит решение ЕС задерживать танкеры с нефтью из РФ
Европейцы не понимают, во что они ввязываются, заявил НСН Сергей Пикин.
Если Евросоюз начнет останавливать все танкеры в Средиземноморье, то мировая торговля остановится, а весь флот прекратит поставки, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.
ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью для проверки. Операция Евросоюза IRINI в Средиземном море изменила правила применения силы и начала досматривать иностранные суда, которые подозревают в перевозке российской нефти. Об этом сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова приводит РБК. Пикин усомнился, что новые правила что-то изменят.
«Мы видели, что подобные угрозы уже воплощались в жизнь, но здесь главное — это вопрос набора документов. Не всегда нефть, которая перевозится, идет под российским флагом. Возможно, уже везде другие документы. Под нашим там мало что ходит. А если мы говорим о “теневом флоте”, то эти танкеры имеют разную юрисдикцию. Досматривать все из них — это крайне сложно. В таком случае весь морской флот и мировая торговля встанет. Скорее всего, начнутся выборочные проверки по санкционным спискам. Но тут могут быть разные способы борьбы, например, отключение геолокации танкера. Тут еще вопрос в том, что и сами европейцы до конца не понимают, во что они ввязываются», — отметил он.
Ранее Пикин объяснил НСН, почему новый проект ОАЭ не затронет цены на российскую нефть.
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