В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности из-за введения «красного» уровня террористической опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД Приднестровья Виталия Нягу.

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По его словам, под охрану взяты в том числе те объекты, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес.

Ранее во вторник власти Приднестровья сообщили об атаках на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк. Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что атаки на Приднестровье являются точечными акциями отдельных украинских полевых командиров, призванными посеять панику.

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
ТЕГИ:ОхранаПриднестровье
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