Песков назвал провокацией заявления Киева о готовности захватить Приднестровье

Москва оценивает, как провокационное заявление представителя Киева о готовности вооруженных сил Украины взять под контроль Приднестровье в случае официальной просьбы Молдавии. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отказался от дальнейших оценок и комментариев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексея Арестович заявил, что ВСУ могут занять территорию непризнанной республики, если поступит соответствующий запрос Кишинёва.

На этой неделе в Приднестровье , по оценке его руководства, были совершены три теракта. Взорваны две антенны радиотелецентра в селении Маяк, из ручных гранатометов обстрелу подверглось здание министерства Госбезопасности в Тирасполе, взрывы раздались на территории военного аэродрома.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что речь идёт о противостоянии разных сил внутри самого Приднестровья. Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский озвучил версию, согласно которой, нападения организованы с территории Украины, и попросил у Киева содействия в расследовании.

