Песков назвал провокацией заявления Киева о готовности захватить Приднестровье
Москва оценивает, как провокационное заявление представителя Киева о готовности вооруженных сил Украины взять под контроль Приднестровье в случае официальной просьбы Молдавии. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля отказался от дальнейших оценок и комментариев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексея Арестович заявил, что ВСУ могут занять территорию непризнанной республики, если поступит соответствующий запрос Кишинёва.
На этой неделе в Приднестровье , по оценке его руководства, были совершены три теракта. Взорваны две антенны радиотелецентра в селении Маяк, из ручных гранатометов обстрелу подверглось здание министерства Госбезопасности в Тирасполе, взрывы раздались на территории военного аэродрома.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что речь идёт о противостоянии разных сил внутри самого Приднестровья. Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский озвучил версию, согласно которой, нападения организованы с территории Украины, и попросил у Киева содействия в расследовании.
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