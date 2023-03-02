В Тирасполе не выявили признаков подготовки к боям в Приднестровье

Заступивший на пост премьера Молдавии всего две недели назад Дорин Речан заявил, что страна может «продолжать жить спокойно без газа или электричества из России». Об этом сообщило агентство ТАСС. Правда, отметил глава правительства страны, это означает более высокие цены, которые власти должны будут компенсировать малоимущим и бизнесу. Щерба заметил, что, в отличие от Молдавии, фактически спокойная жизнь постепенно налаживается в Приднестровье.

«Обстановка стала спокойнее относительно тех вызовов, с которыми Молдавия столкнулась в конце прошлой недели и начале текущей. Однако в устах нового премьер-министра Молдавии и в Украине Приднестровье воспринимают как некая угроза. Получается, что громче всех призывает держать вора тот, кто сам нечист на руку, больше всего разгневанных заявлений исходит из Киева и Кишинева. Подчеркиваю, никаких военных, оборонительных, наступательных, мобилизационных действий на территории Приднестровья не ведется и не ощущается. Мы живем спокойной, мирной жизнью и надеемся на то, что тот формат, который у нас существует (я говорю сейчас про миротворческую операцию), не позволит здесь разгореться вооруженному противостоянию», — заявил он.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия нынешнего президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщило агентство НСН.

