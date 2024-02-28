В Приднестровье обвинили Санду в игнорировании переговоров

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду оставила без внимания семь приглашений к переговорам, касающимся урегулирования ситуации в регионе. Об этом глава приднестровского МИД заявил в ходе съезда депутатов всех уровней, сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что приглашения к возобновлению прямых переговоров Санду направлял глава Приднестровья Вадим Красносельский. По мнению министра, в документы съезда следует включить требование возобновить переговоры.

Игнатьев подчеркнул необходимость информирования о политике правительства Санду мировое сообщество и добавил, что ее действия не должны остаться без внимания.

Ранее депутаты непризнанного Приднестровья попросили Россию о защите от экономической блокады со стороны Молдавии.

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
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