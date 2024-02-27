«Санду доигралась»: Калашников допустил принятие Приднестровья в состав России
Население Приднестровье может решить присоединиться к России, если президент Молдавии Майя Санду не изменит проевропейскую риторику, сказал НСН Леонид Калашников.
Молдавский лидер Майя Санду не слышит население Приднестровья, которое выступает против евроинтеграции, если положение не изменится, то жители региона вправе попроситься в состав России. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на съезде депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой о принятии региона в ее состав. Отмечается, что цель предстоящего форума — известить мир о давлении со стороны Кишинева. Калашников заявил, что депутаты Приднестровья не обсуждали проведение съезда с коллегами из российской Госдумы, однако допустил, что действия молдавских властей могут повлечь за собой вступление Приднестровья в состав России.
«Президент Молдавии Майя Санду доигралась со своими евроустремлениями. Она начала забывать, что в Приднестровье живут другие люди с иными устремлениями. Вхождение Приднестровья в состав России — вопрос очень сложный, но если Санду не услышит голос людей (в том числе, 200 с лишним тысяч русских в Приднестровье), то, конечно, население Приднестровья вправе возмутиться и сделать свой выбор — либо отделяться, либо проситься в другую страну», — сказал Калашников.
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс поддержит Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России.
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