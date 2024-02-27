«Санду доигралась»: Калашников допустил принятие Приднестровья в состав России

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на съезде депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой о принятии региона в ее состав. Отмечается, что цель предстоящего форума — известить мир о давлении со стороны Кишинева. Калашников заявил, что депутаты Приднестровья не обсуждали проведение съезда с коллегами из российской Госдумы, однако допустил, что действия молдавских властей могут повлечь за собой вступление Приднестровья в состав России.

«Президент Молдавии Майя Санду доигралась со своими евроустремлениями. Она начала забывать, что в Приднестровье живут другие люди с иными устремлениями. Вхождение Приднестровья в состав России — вопрос очень сложный, но если Санду не услышит голос людей (в том числе, 200 с лишним тысяч русских в Приднестровье), то, конечно, население Приднестровья вправе возмутиться и сделать свой выбор — либо отделяться, либо проситься в другую страну», — сказал Калашников.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс поддержит Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России.

