Приднестровье попросило у России защиты от экономической блокады Молдавии

Так, участники съезда приняли резолюции с обращением к Госдуме РФ и Совету Федерации. Инициатором обращения стал президент Приднестровья Вадим Красносельский. В резолюции приднестровские делегаты просят власти РФ учесть факт постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.

Кроме того, в резолюции съезда есть обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшую эскалацию конфликта в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Красносельский заявил, что против Приднестровья применяется «политика геноцида».

«Мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге – о мире на приднестровской земле», – заявил он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что Россия постоянно находится в контакте с парламентом Приднестровья. Также он указал, что на этой территории находится небольшой контингент российских миротворцев, передает «Радиоточка НСН».

