Приднестровье попросило у России защиты от экономической блокады Молдавии
Депутаты непризнанного Приднестровья попросили Россию о защите от экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую декларацию принял съезд депутатов.
Так, участники съезда приняли резолюции с обращением к Госдуме РФ и Совету Федерации. Инициатором обращения стал президент Приднестровья Вадим Красносельский. В резолюции приднестровские делегаты просят власти РФ учесть факт постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.
Кроме того, в резолюции съезда есть обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшую эскалацию конфликта в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Красносельский заявил, что против Приднестровья применяется «политика геноцида».
«Мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге – о мире на приднестровской земле», – заявил он.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что Россия постоянно находится в контакте с парламентом Приднестровья. Также он указал, что на этой территории находится небольшой контингент российских миротворцев, передает «Радиоточка НСН».
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