В правительстве появится семь новых департаментов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств

Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

Также утверждены изменения в структуре аппарата правительства, в котором появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики, передает RT.

Об оптимизации штата госслужащих премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в середине ноября прошлого года. Он предложил провести реформу системы управления с 1 января по 1 апреля 2021 года, отметив, что дальше ее откладывать нельзя.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил Мишустин
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