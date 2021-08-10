В правительстве Камчатского края пытались майнить криптовалюту

ПО было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8. Программы угрожали безопасности информационно-коммуникационной сети правительства региона.

Материалы проверки передали в ФСБ.

Тем временем, стоимость биткоина выросла в ходе торгов в понедельник, достигнут уровня $46 тысяч.

