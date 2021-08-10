В правительстве Камчатского края пытались майнить криптовалюту

Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры регионального правительства под учетными записями госслужащих, сообщает пресс-служба правительства края.

Биткоин поднялся выше $46 тысяч

ПО было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8. Программы угрожали безопасности информационно-коммуникационной сети правительства региона.

Материалы проверки передали в ФСБ.

Тем временем, стоимость биткоина выросла в ходе торгов в понедельник, достигнут уровня $46 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Александр Климович
ТЕГИ:ЧиновникиКриптовалютаПетропавловск-камчатский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры