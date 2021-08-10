В правительстве Камчатского края пытались майнить криптовалюту
Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры регионального правительства под учетными записями госслужащих, сообщает пресс-служба правительства края.
ПО было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8. Программы угрожали безопасности информационно-коммуникационной сети правительства региона.
Материалы проверки передали в ФСБ.
Тем временем, стоимость биткоина выросла в ходе торгов в понедельник, достигнут уровня $46 тысяч.
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